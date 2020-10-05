Москва, , 07:28 — REGNUM Арбитраж Москвы повторно рассмотрел спор «Российского энергетического агентства» Минэнерго РФ и исполнителя по контракту на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Во взыскании неустойки в размере более 273 млн рублей с АО «Лаборатория новых информационных технологий «Ланит» агентству было отказано. Также судья отказал «Ланиту» в удовлетворении встречного иска о взыскании многомиллионного штрафа. Решение ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Судья Мищенко также отказала в назначении повторной экспертизы по делу, в основе которого лежит контракт, ставший «чёрной меткой» для замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, до этого более пяти лет занимавшего пост директора «Российского энергетического агентства». Тихонов, его советник, а также вице-президент АО «Ланит» стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. В основе дела лежал тот самый контракт на 607 млн рублей с «Ланитом» на создание ГИС ТЭК, который фигурировал и в арбитражном споре.

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Следователи считают, что работы не были выполнены, а деньги ушли в неизвестном направлении.

Судебное дело тянулось с января 2017 года и в 2020 году после апелляционной инстанции пересматривалось. При этом «Ланит» в рамках спора требовал взыскать с ФГБУ «РЭА» Минэнерго России штраф в размере 273,15 млн рублей. Своё требование исполнитель мотивировал несвоевременным ответом на его письма, несвоевременным подписанием актов о приёмке выполненных работ и несвоевременным согласованием привлекаемых им соисполнителей.

Требования по обоим искам отклонили. Мотивировочная часть решения суда пока не изготовлена.