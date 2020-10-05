Гонконг, Китай, , 06:42 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 5 октября открылись ростом котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 580 пунктов (2,47%) до значения 24 039.

Положительную динамику практически у всех «голубых фишек» эксперты связывают с оптимизмом на фоне тенденции на восстановление экономического роста в КНР и новостями об улучшении здоровья президента США Дональда Трампа.

На биржах материковой части Китая торги не проводятся в связи с продолжением недельных праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы Уолл-стрит завершили торги 2 октября в «красной зоне» на волне беспокойства, вызванной заражением коронавирусом президента США Дональда Трампа.

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