Новосибирск, , 06:22 — REGNUM ОАО «РЖД» в 2020 году в рамках инвестиционной программы планирует направить 11,5 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологий и техники в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили вопросы сотрудничества.

«В числе наиболее крупных инвестиционных вложений — модернизация устройств электрической централизации станции Убинская, реконструкция вокзала Чаны, реконструкция пассажирских обустройств вокзального комплекса станции Татарская, модернизация систем связи на станции Инская, реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров», — уточнили в «РЖД».

Уточняется, что в январе-сентябре 2020 года объём погрузок в Новосибирском регионе ЗСЖД составил 16,6 млн тонн различных грузов.