Урумчи, Китай, , 05:03 — REGNUM Всего 96,4 млрд юаней (около $14,2 млрд) было вложено в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая 19 другими регионами страны за прошедшее десятилетие, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии по развитию и реформе, более 10 тыс. проектов оказания помощи было осуществлено в регионе с 2010 года. По имеющимся данным, более 70% средств были вложены в улучшение условий жизни людей и более 80% — в районы Синьцзяна уровня уезда и ниже.

По имеющимся данным, более 80 тыс. профессионалов со всей страны посвятили себя оказанию помощи Синьцзяну на прошедшие годы. Китай имплементировал программу «помощь в сопряжении» с 1997 года, направляя финансирование и профессионалов в Синьцзян из других регионов страны.

В 2010 году стартовала новая программа с участием центральных и государственных органов власти, которые централизованно привлекли госпредприятия из 19 провинций страны для развития региона.