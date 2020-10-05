Пекин, , 04:52 — REGNUM Розничный онлайн-рынок оказал мощную поддержку Китаю в развитии потребления и внутренней экономической активности, которая была подорвана эпидемией нового коронавируса, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Согласно докладу, выпущенном Китайским информационным интернет-центров, розничные онлайн-продажи в Китае за первую половину 2020 года выросли на 7,3% в годовом исчислении, превысив 5,15 трлн юаней (около $758,5 млрд).

За тот же период розничные онлайн-продажи физических товаров составили 25,2% от общего объема продаж потребительских товаров. Онлайн-шопинг продолжил разгонять объем потребления в Китае, помогая восстанавливать экономику, говорится в докладе.

Проведение различных распродаж эффективно раскрывает потребительский потенциал, а новые промышленные и бизнес-модели вроде онлайн-шопинга в сфере сельхозпродукции, оказали твердую поддержку в деле трансформации традиционной промышленности и оборота сельхозпродукции.

Численность онлайн-потребителей в Китае достигло 749 млн человек в июне 2020 года, что на 5,5% больше, чем в марте и составляет 79,8% от общего числа интернет-пользователей Китая, говорится в докладе.