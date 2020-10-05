Новосибирск, , 03:22 — REGNUM Кредитор АО «Сибмост» пытается оспорить переход от процедуры наблюдения к банкротству. Жалобу на решение предыдущих инстанций арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрит 2 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

В мае 2020 года судья отказался утверждать предложенное мировое соглашение, предложенное мажоритарным кредитором — Сбербанком, и на основании предоставленного временным управляющим отчёта ввёл конкурсное производство — последний этап процедуры несостоятельности. Дело в том, что проект мирового соглашения предполагал прощение долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком на 7,5 лет. Подобный подход устроил не всех кредиторов и они заявили, что «установлен неразумный срок погашения задолженности, отсутствует экономическая обоснованность заключения мирового соглашения в предложенной редакции». К тому моменту долги компании «Сибмост» превышали 7,946 млрд рублей.

Судья выслушал доводы сторон и отказался утверждать мировое соглашение, перейдя к банкротству. Этот вердикт устоялся в апелляционной инстанции и на сегодня обжалуется в кассации московским ООО «Сибмост групп». Данная компания принадлежит ООО «Ста-Капитал», ООО «Звенигородская ДСК», ООО «СБК Баланс» и Аразу Мехдиеву. Как минимум через одного из участников фирма аффилирована со «Сбербанком». Доли юрлиц также в залоге у Сбербанка, в том числе и по договорам займа.

Напомним, предприятие-ответчик, за годы своей работы построившее свыше 4 тыс. мостов и путепроводов в России и за её пределами, отсчитало 70 лет своей работы. В его бизнес-портфеле строительство мостов в Красноярском, Приморском, Алтайском краях, Якутии и других регионах страны.

До введения банкротных процедур руководителем АО был Сергей Титов — бывший глава минтранса Новосибирской области.

По последним открытым данным (на декабрь 2015 года) владельцами компании «Сибмост» были Альберт и Владислав Кошкины. Последний был депутатом Закссобрания Новосибирской области.

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