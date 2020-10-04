Курган, , 22:35 — REGNUM В курганском городе Шадринске приостановлена деятельность торговых точек, в которых выявлена антисанитария. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.

Четыре закрытых на 60 дней вагончика, где продавались шаурма, ход-доги и куры-гриль, принадлежат трём предпринимателям. В эти точках общепита сотрудники Роспотребнадзора обнаружили отсутствие горячей воды, канализации, ненадлежащее хранение кухонного инвентаря и прочие нарушения санитарных правил, угрожающие здоровью потребителей.

Напомним, в середине июля 2020 года в Шадринске более 50 человек отравились шаурмой, купленной в одном из мини-павильонов, в том числе четыре ребёнка.

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