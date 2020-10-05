5 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 09:00 — REGNUM ФНС приступила к реализации пилотного проекта, предполагающего сокращение сроков возмещения НДС до одного месяца. Издание «Коммерсант» анонсировало рассылку руководством ведомства рекомендаций в адрес территориальных налоговых органов с информацией о необходимости сокращения сроков камеральных проверок деклараций по НДС. Напомним, что подобного рода эксперимент уже проводился — в 2017 — тогда он предусматривал сокращение сроков проверки с трех до двух месяцев и стал возможен, как сообщал в октябре 2017 года заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин, благодаря управлению большими данными Big Data. Как и прежде эксперимент коснется далеко не всех налогоплательщиков. По сообщению издания, он затронет более пятой части налогоплательщиков, возмещающих в течение квартала более 200 млрд рублей — тех, кто ранее не прибегал к заявительному порядку возврата, относится к группе низкого и среднего риска. Половина (50%) контрагентов по НДС должны быть заявлены налогоплательщиком (и проверены) в предыдущие налоговые периоды, более 80% контрагентов должны иметь по классификации ФНС низкий или средний риск. Кроме того, ускоренный возврат потребует возмещения ранее более 70% заявленного НДС. Главным же фактором отбора таких клиентов будет являться уплата за последние три года налогов на сумму, большую заявленной на текущий квартал суммы возврата НДС.

Флешка ФНС России © ИА Красная Весна

Здание ФНС Фотобанк Moscow-Live.ru

Как известно, пандемия выявила одну из главных проблем российского бизнеса. И эта проблема — нехватка оборотных средств у российского бизнеса, что тянет за собой в случае появления подобных пандемии обстоятельств тяжелые для экономики страны последствия — банкротство компаний, в свою очередь, ведущую к росту безработицы. И на первый взгляд может показаться, что сейчас ФНС решает именно эти проблемы, тогда как на самом деле всего лишь тестирует возможности своей системы и, вероятно, выявляет ее слабые места, впрочем, как и популяризирует, что, безусловно, является не лишним, схему открытого и честного «диалога» между бизнесом и ФНС, что опять же, в целом и по сути должно положительно сказаться на экономике страны, но не сейчас, а в будущем. Так, например, пилотный проект 2017 года затронул 8,8 тысячи налогоплательщиков, в течение квартала возмещающих из бюджета 372,2 млрд руб. Так сказать участниками сегодняшнего проекта станут 3,4 тыс. налогоплательщиков (21,8% от их общего числа в этой категории), возмещающих в квартал 219,5 млрд руб. НДС. По данным, которые указывает «Коммерсант», пилот 2017 года, по расчетам ФНС, экономил клиентам службы 9,3 млрд руб. в год, проектная цифра возврата оборотных средств в новом пилоте меньше правда с отсылкой к существенному снижению ключевой ставки — более 3,1 млрд руб. в год. Сумма невеликая, а исходя из обозначенных ФНС параметров отбора по группам риска, можно сделать вывод, что воспользоваться данной мерой смогут сильнейшие. Компании, испытывающие сегодня трудности, а именно — имеющие долги, пени, штрафы — вряд ли окажутся в числе счастливчиков — участников пилота, в то время как Налоговый кодекс позволяет использовать подлежащую возмещению сумму для погашения задолженности (недоимки, пеня, штрафы) по федеральным налогам либо засчитывать ее в счет предстоящих платежей или возвращать на расчетный счет. Поэтому говорить о том, что данный пилот нацелен в первую очередь на сиюминутную поддержку экономики в широком смысле этого слова, мол, «танцуют все», не приходится. Но и осуждать сейчас некую возможную избирательность подхода тоже невозможно. Обстоятельства объективным образом складываются в пользу необходимости принятия точечных решений. Скорее всего, пилотный проект, направлен на поддержку конкретного бизнеса. Можно даже предположить, что ФНС понимает, кто из компаний может оказаться в круге получателей средств, подлежащих возмещению: наверняка, та самая автоматическая расчетная система ФНС систематизируя данные, выделила этот круг под обозначенные критерии, а может быть, наоборот, критерии появились исходя из понимания расчетных данных системы. Как говорится, в этом и есть плюсы цифровизации — знать заранее, кого вовремя поддержать, подтолкнуть к росту.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

К слову, и сегодня, как гласит Налоговый кодекс, можно получить возмещение НДС в течение 12 дней, а затем будет проводиться камеральная проверка. Воспользоваться таким правом налогоплательщики могут через возможность применения заявительного порядка возмещения налога путем подачи в налоговый орган налоговой декларации, банковской гарантии и заявления о применении заявительного порядка возмещения налога. При этом банковскую гарантию можно не предоставлять, если налогоплательщики уплатили за предыдущие 3 года не менее 2 млрд рублей налогов. Однако, как указывает «Коммерсант», ранее ФНС совместно с изданием, проводила опрос бизнеса для выявления более удобных для него условий подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров, в ходе него (инициативу ФНС по упрощенному бездокументарному порядку подтверждения экспорта через реестры по п. 15 ст. 165 НК РФ поддержали 85% опрошенных) выяснилось, что заявительный порядок возмещения НДС для многих экспортеров недоступен, — в связи с этим вопрос о сокращении сроков возврата НДС признан актуальным. Что, собственно, лишний раз говорит о том, что пилотный проект ФНС носит больше технический характер и, скорее всего, сейчас его участниками могут быть экспортно ориентированные компании и отчасти бизнес, занимающийся импортом продукции. В пользу этой версии может говорить и тот факт, что сегодняшний низкий внутренний платежеспособный спрос не способствует росту производства товаров для реализации внутри страны при, тем не менее, имеющейся необходимости импортозамещения части товаров.