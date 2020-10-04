Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Конструктор для создания игр под названием AppGameKit стал доступен для бесплатного скачивания в игровом онлайн-магазине Steam. Об этом сообщает официальный канал площадки 4 октября в Telegram.

Речь идёт о специальном приложении, которое позволяет создавать игры. На данный момент программа получила достаточно большую популярность среди начинающих разработчиков. AppGameKit получил 83% положительных отзывов в Steam.

Кроме того, чтобы ознакомить потенциальных пользователей со своей программой разработчики выложили вместе с приложением две бесплатных игры, созданных посредством инструментария конструктора.

Бесплатный доступ к AppGameKit продлится до 5 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на площадке Steam появилась информация, касательно будущего фестиваля настольных игр Digital Tabletop Fest. Мероприятие пройдет с 21 по 26 октября 2020 года в формате онлайн-трансляции, где разработчики настолок будут играть в свои же игры.