Москва, , 19:22 — REGNUM Вторая волна коронавируса вместе с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец 2020 года к уровню 80−85 рублей, каким этот показатель был в 2016 году. Об этом заявил главный аналитик «ТелеТрейда» Марк Гойхман.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, до конца текущего года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России.

Эксперт в интервью «Российской газете» выразил надежду, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, которые были весной. Вместе с тем он предупредил, что данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию.

Курс доллара и евро по отношению к рублю продолжает расти стремительными темпами. Это объясняется несколькими причинами, заявил ИА REGNUM эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, управляющий партнёр Lavnik Investments Григорий Вершинин.

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