Париж, , 17:28 — REGNUM Продажи новых моделей легковых автомобилей на территории Франции за сентябрь упали на 3%. Об этом сообщили аналитики из Французской торговой палаты 3 октября на сайте организации.

Игрушечные автомобили madaise

Согласно статистике, во Франции было реализовано чуть более 168 тыс. экземпляров новых автомобилей. Лидерское место по проданным моделям занял автоконцерн Peugeot с результатом в 32,3 тыс. машин.

Таким образом, Peugeot продал на 6,7% больше автомобилей, чем за прошлый период. Но продажи, к примеру, автомобилей марки Renault упали на 16%.

Автопроизводитель Citroen также продал меньше в этом году. Его результат оказался на 10,3% меньше, чем в прошлый период.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в сети появился тизер нового электрокроссовера от компании Renault, который был продемонстрирован на стадии концепта.