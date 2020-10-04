Сургут, Югра, , 16:13 — REGNUM В Югре в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции «Газпром трансгаз Сургут» переводит до 40% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщает «СургутинформТВ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Дистанционно будут работать менеджмент, юристы и бухгалтеры, сотрудники офисов. Задействованные на производстве сотрудники и руководство остаются на рабочих местах с соблюдением требований Роспотребнадзора о наличии масок и санитарной дистанции.

Отмечается, что, а компании за время не было выявлено очагов заболевания коронавирусом — лишь единичные случаи заражения сотрудников.

«Газпром трансгаз Сургут» — 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром», одно из крупных газотранспортных предприятий Западной Сибири. В состав ООО входят 30 филиалов общей численностью работающих около 9,5 тысяч человек.