Токио, , 10:07 — REGNUM Корпорация Sony и производитель микросхем памяти Kioxia подали заявки в министерство торговли США на получение лицензий для продолжения поставок китайскому гиганту Huawei. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, соответствующие заявки ещё не были рассмотрены. Отмечается, что ранее аналогичные запросы в министерство торговли США подали южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix.

Без получения лицензии японские компании рискуют столкнуться со значительным снижением доходов. Sony поставляет Huawei видеокамеры для смартфонов, а Kioxia — чипы памяти. Эти и другие японские компании ежегодно поставляют Huawei комплектующих на сумму около $26,4 млрд.

В сентябре вступили в силу новые санкции правительства США в отношении китайской компании Huawei. Теперь любые компании, использующие в производстве американское программное или аппаратное обеспечение, не могут поставлять Huawei электронные компоненты без получения специальной лицензии в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре государственный секретарь США Майк Помпео призвал правительства всех стран запретить инвестиции китайской компании Huawei.

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