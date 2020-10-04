Пекин, , 08:54 — REGNUM Торговые автоматы по продаже коллекционных игрушек стали частью плотного проекта по обороту цифрового юаня в Китае, 3 октября сообщает издание Nikkei Asian Review.

Речь идёт об автоматах, оплачивая в котором товар, случайном образом выдаются различные коллекционные предметы. Благодаря автоматам Национальный банк Китая пытается быстрее провести отработку оборота цифрового юаня и продвинуть её использование среди населения.

На территории Китая установлено 10 тыс. подобных автоматов, а принцип случайности заставляет покупателей вносить большое количество сумм, чтобы получить конкретную игрушку, и, тем самым, даёт достаточное количество оборота цифрового юаня.

Напомним, главным местом испытания новой валюты должны стать Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Одним из основных факторов использования безналичных расчётов стала пандемия коронавируса и опасность переноса заболеваний через наличные банкноты.