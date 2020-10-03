Сараево, , 23:14 — REGNUM По итогам встречи представителей турецкой военной миссии и министра образования, науки, культуры и спорта Боснии и Герцеговины Спахии Козлич 3 октября было объявлено, что турецкая сторона в ближайшие месяцы на территории кантона Зеницко-Добойского инвестирует в школьную инфраструктуру около 200 000 долларов США.

После закупки оснащения для мультимедийных аудиторий школ Зеницы, для чего Турция выделила примерно 30 000 долларов США, турецкая военная миссия в Боснии и Герцеговине профинансирует проекты еще в пяти школах.

Наиболее дорогостоящим является проект реконструкции спортивного зала технической школы Бильмишче в Зенице, стоимостью 110 000 долларов США, в финансировании которого приняло участие и министерство образования, науки, культуры и спорта Боснии и Герцеговины.

«Эти четыре проекта должны быть реализованы в ближайшие месяцы. Средства уже поступили, ожидается одобрение», — заявила Козлич.