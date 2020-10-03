Сараево, , 22:23 — REGNUM Согласно новым данным статистического агентства Боснии и Герцеговины, ВВП страны во втором квартале текущего года упал на 9,3% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Именно столько, по сути, составляет снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в период с апреля по конец июня.

Во втором квартале 2020 года, по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, наибольшее реальное снижение было зафиксировано в секторах: туризм и общепит — 57,7%, транспорт и аренда складских помещений — 23,9% и искусство, развлечения и отдых — 23,2%.

Отмечается, что сезонно скорректированные данные демонстрируют снижение ВВП Боснии и Герцеговины во втором квартале 2020 года на 10,5 процента больше, чем в предыдущем квартале.