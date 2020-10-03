Ханты-Мансийск, , 21:09 — REGNUM В Югре в рамках концессионного соглашения появится межмуниципальный полигон твёрдых коммунальных отходов для Нягани и поселений Октябрьского района. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Концессионером выступает ООО «Комплекс переработки отходов «Югра», которое стало единственным участником конкурса на право заключения концессионного соглашения, сформировав предложение соответственно требованиям документации.

Полигон рассчитан на 35 тыс. тонн отходов в год. Общая стоимость проекта — 739 млн рублей, из которых расходы властей ХМАО составят 163 млн рублей. Срок концессионного соглашения между правительством Югры и концессионером составляет 25 лет.

Отмечается, что в составе полигона предусмотрен мусоросортировочный комплекс и площадки по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. П словам директора департамента промышленности Югры Кирилла Зайцева, полигон под Няганью станет третьим в ХМАО, который будет возводиться по принципу экотехнопарка, где предприниматели смогут организовать производства по утилизации отходов.

С появлением точек переработки отходов поэтапно в регионе будет вводиться раздельный сбор мусора, подчеркнул Кирилл Зайцев. Согласно экологическим программам к 2024 году в Югре должны ввести в эксплуатацию пять межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений общей мощностью 555 тыс. тонн в год: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.