Лондон, , 18:31 — REGNUM Великобритания заключит торговое соглашение с Евросоюзом только в том случае, когда это будет выгодно обеим сторонам. Об этом 3 октября заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Мы хотим заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, но любая сделка должна быть справедливой», — сказал он в видеообращении на онлайн-съезде правящей Консервативной партии.

Он уточнил, что времена, когда Лондон «находился в зависимом положении от Брюсселя, давно прошли».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября возобновились переговоры между Великобританией и Евросоюзом по торговому соглашению, которое должно действовать между королевством и блоком после Brexit.

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