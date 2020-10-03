Ханты-Мансийск, , 16:46 — REGNUM В Югре на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году в целом потратят 10,2 млрд бюджетных рублей. Из них 3,9 млрд рублей — из федерального бюджета, сообщила ТАСС директор департамента финансов — заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Деньги направляются на выплаты медицинским работникам, оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лабораторного оборудования, медикаменты, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соседняя Тюменская область на финансирование мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в целом в 2020 году потратит 6,451 млрд рублей, из них 2,294 млрд рублей — федеральные средства. На Ямале региональная поддержка предпринимателей составила 1,9 млрд рублей, — здравоохранения — 5,7 млрд рублей.

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