Киев, , 15:26 — REGNUM На Украине примерно через пятнадцать лет не будет возможности выплачивать пенсии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своей лекции перед студентами национального университета «Львовская политехника». Видеозапись лекции главы правительства опубликована 3 октября на канале украинского правительства в YouTube.

Население Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По прогнозам главы украинского правительства в связи с демографической ситуацией на Украине на одного трудоспособного жителя Украины будет приходиться два пенсионера, а для содержания пенсионеров придется в два раза увеличить налоги, что, по его словам, является невозможным.

«Мы не сможем через лет пятнадцать платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — пояснил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины также заявил, что в 2021 году украинское правительство создаст накопительную пенсионную систему, чтоб каждый работающий сам смог копить денежные средства на старость, а государство будет выплачивать «небольшую социальную пенсию».

«И тогда будем иметь небольшую социальную пенсию от государства и иметь средства из накоплений», — рассказал премьер-министр Украины студентам.

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Напомним, ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал накопительную пенсию на Украине масштабным обманом жителей страны.

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