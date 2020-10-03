Бишкек, , 13:51 — REGNUM «Газпром Кыргызстан» провел природный газ в 22 жилмассива вокруг столицы Киргизии, благодаря чему на газовое отопление смогли перейти свыше 11 500 домов. Об этом стало известно в ходе правительственного совещания, посвященного вопросам улучшения экологической ситуации.

Аналогичные работы в рамках инвестпрограммы «Газпрома» ведутся в настоящее время еще в пяти населенных пунктах Чуйской области.

Также было отмечено, что мэрия Бишкека планирует закупить 100 экологичных автобусов, работающих на компримированном природном газе или на сжиженном газе.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков подчеркнул, что поскольку одной из основных причин загрязнения воздуха являются выхлопные газы, то поэтому необходимо увеличить количество общественного транспорта с газовыми двигателями.

«Вместе с тем, следует рассмотреть и другие варианты борьбы с загрязнением воздуха. Особое внимание нужно уделить жилым домам и предприятиям, которые отапливают помещения резиной и различными отходами», — констатировал чиновник.