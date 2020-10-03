Бишкек, , 13:47 — REGNUM В Киргизии обеспеченность жильем по итогам 2019 года сохранилась на уровне 2015 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

Так, в городах за этот период она уменьшилась с 14,5 до 13,8 квадратных метров в расчете на одного человека, а в сельской местности этот показатель незначительно увеличился — с 12,3 до 12,6 квадратных метров.

Уровень благоустройства в городских поселениях и в сельской местности в республике существенно различаются.

Так, обеспеченность жилищного фонда водопроводом в городских поселениях превысила аналогичный показатель в сельской местности в 4,5 раза. При этом около 6% населения не имеют доступа к безопасным источникам питьевой воды.

Газом обеспечено более 44% городского жилищного фонда, в то время как в сельской местности — только 13%.

В городской местности центральным отоплением обеспечено более 30% жилищного фонда, а в сельской местности — всего лишь 3%.

Обеспеченность канализацией в сельской местности в 9,2 раза ниже, чем в городах. При этом только около 7% жилищного фонда в селах Киргизии оснащено водоотведением.