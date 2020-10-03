Киев, , 11:01 — REGNUM Бюджет Украины за годы ареста акций компании «Мотор Сич» недополучил порядка 3,5 млрд гривен налоговых отчислений, а сама компания недополучила 14 млрд гривен ($500 млн) прибыли. К такому выводу пришел член правления украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко в своем блоге, опубликованном на сайте delo.ua.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пилипенко отметил, что за 3,5 млрд гривен налоговых отчислений от компании «Мотор Сич» Украина могла бы приобрести семнадцать новейших французских кораблей с системами вооружения, 26 самых современных на Украине танков «Оплот», более 23 вертолетов Н-125, а также более сотни новейших бронетранспортеров БТР-4. Он также подчеркнул, что в результате отсутствия поступлений в бюджет Украины от компании «Мотор Сич» произошел реальный подрыв обороноспособности страны.

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Напомним, акции украинской компании «Мотор Сич» были арестованы по решению суда в 2017 году после того, как контрольный пакет акций перешел к китайским компаниям.