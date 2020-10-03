Рим, , 09:40 — REGNUM Правительства всех стран должны запретить инвестиции китайской компании Huawei, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью газете La Repubblica.

Госсекретарь США заявил, что иностранные сделки Huawei субсидируются правительством Китая. Он подчеркнул, что сделки Huawei нужно рассматривать не как обычные коммерческие операции, а как «хищнические действия», в интересах правительства Китая.

Помпео добавил, что правительства США и стран Европейского союза должны объединить усилия, чтобы помешать китайским властям реализовывать международные экономические проекты.

Ранее в США неоднократно обвиняли компанию Huawei в связях с правительством и Коммунистической партией Китая. Из-за этого в мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», запретив свободное сотрудничество с американскими компаниями. В Huawei отрицают связь компании с правительством Китая.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре эксперты исследовательской компании TrendForce рассказали, что из-за новых санкций правительства США в 2020 году компания Huawei поставит на мировом рынке на 10% меньше смартфонов, чем прогнозировалось ранее.