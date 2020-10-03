Москва, , 09:09 — REGNUM Распространение дистанционного режима работы привело к оттоку населения из Москвы в последние три года. Об этом сообщил член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что в период интенсивного экономического развития в Москву ежегодно приезжало до 200 тысяч человек. Однако в последние годы начался обратный процесс.

«…в 2018 году у меня получился чистый отток 50 тысяч. Я бы не поручился, что цифры предельно точны, но это показывает чёткую тенденцию — это может быть не 50, а 30 тысяч, но это точно не приток», — рассказал Соколов.

Он объяснил, что эти процессы связаны с несколькими факторами, одним из которых является переход на дистанционную форму работы. При такой организации рабочего процесса людям становится выгоднее жить в более маленьких городах. Поэтому часть людей, приехавших в Москву из других регионов, возвращается в родные города.

«Сейчас пандемия это всё усугубила», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в 2019 году лидерами по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона, стали Московская и Ленинградская области.

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