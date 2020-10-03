Ханты-Мансийск, , 08:31 — REGNUM Строительство Нижневартовской центральной окружной больницы (ХМАО) может затянуться. Кураторы возведения знаменитого долгостроя Югры сообщили об очередном отставании от графика работ. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Стройплощадка Нижневартовской центральной окружной больницы Пресс-служба отделения «Единой России» в ХМАО

Общая готовность первой очереди больницы — блоки А и Б, переход (блок Д), хозяйственный корпус (блок Е), гараж, цех утилизации медицинских отходов — 50%. Государственный контракт на сумму 7,3 млрд рублей на строительство первой очереди заключён с компанией «Монолитстрой» 17 июня 2019 года со сроком строительства 24 месяца.

«На объекте работает 370 человек, но этого явно недостаточно для выполнения государственного контракта в установленные сроки. Следует увеличить количество рабочих вдвое», — сообщила руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в думе Югры Наталья Западнова.

Государственный контракт на сумму 2,3 млрд рублей на строительство второй очереди — блоки В и Г, инфекционный корпус, защитное здание гражданской обороны больницы — был подписан с ООО «Версо-Монолит» 7 февраля 2017 года. Подрядчик выполнил 95% работ. Ввод в эксплуатацию второй очереди строительства больницы планируется в ноябре 2020 года.

«К сожалению, работы подрядчик ООО «Версо-Монолит» ведёт очень медленно, на площадке второй очереди строительства работает не более 20 рабочих», — отметил руководитель Нижневартовского межмуниципального координационного совета «Единой России» Владислав Фоменко.

Напомним, возведение Нижневартовской центральной окружной больницы является самым затянувшимся долгостроем Югры. Срок сдачи данного объекта неоднократно переносится с 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Долгострой-невидимка»: когда Югра обретёт новую больницу?