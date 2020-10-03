Тюмень, , 06:53 — REGNUM Четверым тюменским пчеловодам отказали в удовлетворении иска к правительству России о возмещении ущерба из-за массовой гибели пчёл. Об этом сообщает газета «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на решение Пресненского районного суда города Москвы.

Летом 2019 года в Заводоуковском районе Тюменской области погибли пчёлы на 15 пасеках из-за отравления инсектицидами. Местные пчеловоды не получили компенсации за убытки и обратились в суд.

Решением суда от 1 октября 2020 года в удовлетворении иска тюменским пасечникам было отказано. Один из истцов отметил, что своим требованием они хотели привлечь внимание к необходимости принятия закона о пчеловодстве и контроле над использованием химикатов.

Издание сообщает, что с 2011 года оборот и использование пестицидов и агрохимикатов в России практически никто не контролирует, и полномочия по контролю забрали у Россельхознадзора по инициативе Минэкономразвития.