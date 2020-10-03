Москва, 3 октября 2020, 06:43 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года, документ опубликован на сайте российского правительства.
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Мораторий распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.
«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда», — говорится в сообщении правительства РФ.
Такая рассрочка позволит бизнесу изменить сроки уплаты просроченных обязательств, а также прекратить исполнительное производство по имущественным взысканиям.
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Мораторий вступит в силу 7 октября 2020 года. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября.
Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко сообщал ИА REGNUM, что предпринятые правительством меры станут логичным шагом, направленным на поддержку бизнеса в преддверии возможного второго этапа ограничительных мер.
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