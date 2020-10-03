Тегеран, , 08:17 — REGNUM 2 октября начальник таможенной службы Исламской Республики Иран (IRICA) объявил, что товарооборот Ирана с его ведущими торговыми партнерами за первые шесть месяцев текущего иранского календарного года (21 марта — 21 сентября 2020 года) составил 30,34 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Общий объем экспорта Ирана в эти пять стран за тот же период составил 10,4 миллиарда долларов, сказал Мехди Мирашрафи. По его словам, на долю Китая приходится более 27,3 процента от общего объема экспорта Ирана, за ним следуют Ирак, ОАЭ, Афганистан и Турция», — отметил иранский чиновник.

Он подчеркнул, что за последние пять месяцев через иранскую таможню было пропущено более 16 миллионов тонн основных товаров на сумму 16,7 миллиарда долларов. В первую пятерку источников импорта в этот период вошли Китай ($4,2 млрд), ОАЭ ($3,9 млрд), Турция ($1,8 млрд), Индия ($1 млрд) и Германия ($835 млн).