Тегеран, , 08:38 — REGNUM 2 октября посол Исламской Республики Иран в Пакистане, отвергая любую конкуренцию между портами Чабахар и Гвадар, заявил, что соединение этих двух портов укрепит двустороннюю торговлю и принесет процветание в регион. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Мохаммад Али Хоссейни в интервью пакистанской газете «Business Recorder» отметил, что Гвадар и Чабахар являются двумя важными портами. «Если они станут более активными, то принесут прогресс и процветание в ближневосточный регион», — подчеркнул он.

«Некоторые пытаются представить эти два порта в качестве конкурентов, в то время как мы рассматриваем текущее положение через призму взаимодополняемости», — заявил Хоссейни, отметив, что потенциал двух портов может быть больше использован за счет их подключения посредством железнодорожных сообщений.

Он подчеркнул, что Пакистан работает над инфраструктурой порта Гвадар с целью стимулирования экономической деятельности, в то время как Иран также имеет конкретные программы развития порта Чабахар.