Тегеран, , 08:29 — REGNUM 2 октября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что энергетическая инфраструктура Ирана в нефтегазовом и электроэнергетическом секторах может стать хорошей платформой для передачи энергии в европейские страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на виртуальной встрече под названием «Европа-Каспий», состоявшейся в Берлине для изучения вопросов, связанных с развитием экономического сотрудничества, особенно энергетического, между странами Прикаспийского региона, он отметил:

«Иран с его огромными энергетическими ресурсами, а также наличием квалифицированных кадров и объектов в области энергетики может проложить почву для транзита грузов из прикаспийских государств посредством международных транспортных коридоров, в том числе энергетических коридоров».

«Чтобы способствовать развитию коммуникаций между соседними странами, не имеющих выхода к морю, мы создали в нашей стране огромную транзитную инфраструктуру и на практике продемонстрировали нашу приверженность миру и стабильности в регионе», — сказал Ардаканян.

Он отметил, что, имея значительную долю разведанных запасов нефти и газа в мире, региональные государства должны укреплять отношения в стремлении регулировать политику добычи и экспорта этих значительных ресурсов и потенциально играть значимую роль в определении цен и предложения во всем мире.