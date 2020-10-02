Салехард, , 23:38 — REGNUM В Салехарде объявлены имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Финалистами конкурса стали 12 участников из 7 регионов: Республики Карелия, Ленинградской, Тверской и Тюменской областей, а также Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

1 и 2 октября в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, состоялся полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», получивший название «Арктика». В нем приняли участие 39 конкурсантов из 11 регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку. Площадкой полуфинала «Арктика» стал Дом правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Салехарде.

На подведении итогов полуфинала к участникам конкурса, экспертам и гостям обратился директор департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого АО Наиль Хайруллин: «Мастер гостеприимства — это звание, которое каждый, работающий в туристской отрасли, должен пронести через всю свою профессиональную карьеру. Умение находить выход из любой нестандартной ситуации, кастомизировать программу под особые пожелания туриста, создавать вокруг своего продукта или услуги особую атмосферу, благодаря которой турист станет вашим постоянным клиентом. Всё это — мастерство, которое с каждым годом должно только расти. И я рад, что в России появилась такая системная программа, которая, уверен, поможет всей индустрии гостеприимства страны встать на ещё более высокий уровень. Департамент готов оказывать содействие в реализации проектов участников нашего региона в жизнь, для этого, в том числе, предусмотрен конкурс о предоставлении субсидий для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии в ЯНАО. В следующем году запланирована к проведению образовательная программа, которая направлена на повышение уровня сервиса и гостеприимства для владельцев бизнеса и их сотрудников. На конкурсе «Мастера гостеприимства» я узнал от участников из других регионов об интересных туристских проектах, которые они успешно реализуют на своих территориях, и предложил конкурсантке из Петрозаводска Ольге Белоноговой, автору проекта ресторана авторской кухни «ВКарелииЕсть», рассмотреть возможность запустить подобный проект в Салехарде. Музей-ресторан высокой кухни с экспозициями и арт-пространством, наполненный вкусами национальной гастрономии — это прекрасная находка и для бизнеса, и для туриста».

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил: «Полуфинал «Арктика» удался по всем параметрам. Команда региона — Ямало-Ненецкого автономного округа профессионально и тепло встретила всех участников конкурса «Мастера гостеприимства». Участники за несколько дней погрузились в особенности культуры и истории Ямала, почувствовав на себе настоящее северное гостеприимство и увидев уникальные туристические объекты. День проектов выдался крайне интересным, эксперты и жюри на одном дыхании отсматривали и оценивали проекты в течение 10 часов. Обсуждение и оценка заняла в этот раз гораздо больше времени. Наставникам конкурса хотелось взять в финал практически всех участников. В итоге в следующий этап соревнований прошли самые сильные полуфиналисты. Отдельно хотелось бы отметить «музей-ресторан» из Карелии, «экстрим парк» из Твери, «исторический туризм по местам ГУЛАГа» из Салехарда и «фестиваль уличных театров» из Нижневартовска».

«Я люблю Арктику. И когда все погружаются в процесс, это среда, в которой хочется работать, жить, куда хочется приезжать. Большое спасибо организаторам, я думаю, все прониклись гостеприимством Арктики. Ямал и Салехард теперь звучат по-другому. А конкурсантам хочется сказать — вы не участники, а коллеги! Было много интересных проектов, которые воплотятся в жизнь. Я увидела много направлений, которые уже хочется погрузить в целевую программу и оказать поддержку. Вы молодцы, что приехали, не стеснялись, много рассказывали. В добрый путь!», — отметила заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова.

«Арктика и Ямал манят нас всех. На этом полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» мы в очередной раз убедились в том, насколько огромен кадровый и проектный потенциал для развития туризма в России на ближайшие годы. От имени ОСИГ благодарю всех участников восьмого полуфинала в Салехарде, которые в ходе мероприятия представили множество вдохновляющих проектов, эффективных коллабораций и передовых решений в сфере туризма, отвечающих требованиям современной жизни. Часть этих проектов будет обязательно реализована и, уверен, востребована у россиян и гостей нашей страны. Отдельную благодарность хотел бы выразить губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Андреевичу Артюхову и его команде за помощь в организации и проведении полуфинала «Арктика». Следующий этап «Мастеров гостеприимства» под названием «Транссиб», который стартует 7 октября, завершит серию полуфиналов. Он пройдет в онлайн-формате, что позволит в режиме реального времени объединить на одной платформе специалистов и наставников из разных регионов и часовых поясов страны», — прокомментировал наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

В рамках полуфинала конкурса состоялся мастер-класс президента Международного эногастрономического центра (МЭЦ) Леонида Гелибтермана. На мастер-классе участники узнали о грамотном использовании еды в туризме как инструмента влияния на благоприятное мнение, хорошее воспоминание туриста. Как отметил Леонид Гелибтерман, приглашение к трапезе — это знак большого доверия к гостю.

«Турист может простить приглашающей стороне разные просчёты, но навсегда запомнит, если его невкусно кормили», — подчеркнул Леонид Гелибтерман.

Он привел примеры из практики международного и российского туризма, когда элементы гастрономии региона искусственным или естественным путём стали движущей силой развития туризма. Спикер посоветовал уделять большое внимание деталям, чтобы в гостиницах региона были представлены местные продукты, а турист мог идентифицировать их в ресторане. Ко всему прочему, важным позитивным фактором является доступность точек продажи продукции местных производств, чтобы турист мог увезти их с собой, так можно увязать развитие туризма с развитием местных производств.

Полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте, Калининградской области и Салехарде. Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала «Арктика» (Салехард): Ольга Белоногова, Дарья Буланова, Анна Коптякова, Елена Кухарук, Светлана Опенько, Марина Холохолова, Семён Афанасьев, Наталья Волынец, Даниил Грамотин, Антон Романов, Евгений Павлов, Игорь Сегеда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».