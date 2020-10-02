Лондон, , 23:28 — REGNUM Котировки главных мировых марок нефти Brent и WTI находились в «красной зоне» в ходе всего дня торгов 2 октября.

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,84 (4,50%), до $39,09 за баррель. Диапазон марки составил $38,80 — $40,76 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на $1,74 (4,49%), до $36,98 за баррель. Минимум марки составил $36,63 за баррель, максимум — $38,66 за баррель.

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