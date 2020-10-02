Белград, , 21:08 — REGNUM 2 октября председатель правительства Сербии Анна Брнабич председательствовала на заседании Совета по координации деятельности и мер по росту валового внутреннего продукта, на котором были проанализированы наиболее важные экономические результаты, а также прогресс в реализации наиболее важных проектов для сербской экономики. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Анна Брнабич заявила, что в августе экономические результаты Сербии оказались лучше, чем ожидалось, несмотря на кризис, вызванный коранавирусом.

В Сербии наблюдался значительный рост промышленности на 4,2%, сельское хозяйство также продемонстрировало высокие результаты. Это означает, по словам Анны Брнабич, что этот год, вероятно, станет рекордным по показателям роста аграрного сектора в Сербии.

Анна Брнабич также добавила, что рынок труда продолжал стабильный рост, поэтому численность персонала в августе выросла на 1,8% по сравнению с августом прошлого года.

Кроме того, несмотря на ожидаемое снижение числа иностранных туристов, посетивших Сербию, в секторе туризма наблюдался рост притока местных туристов более чем на 25%.