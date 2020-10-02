Москва, , 19:38 — REGNUM Объем ВВП России во II квартале 2020 года составил 23 трлн 288,2 млрд рублей, сократившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 2 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Как уточнили в ведомстве, первая оценка ВВП за II квартал 2020 года выполнена методами использования доходов и формирования по источникам доходов.

«Расчёты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных Банка России, Федерального казначейства и Федеральной таможенной службы», — пояснили в Росстате.

По оценкам ведомства, внутренний конечный спрос во II квартале снизился на 13,3%, в том числе на 15,6% сократились расходы на конечное потребление товаров и услуг. Домашние хозяйства уменьшили потребление на 22,2%. Отмечено также существенное падение потребительского спроса, преимущественно на непродовольственные товары и услуги.

Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП во II квартале 2020 года сократилась с 7,5% до 4,2% относительно соответствующего периода прошлого года. Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,5% до 11% за счет увеличения субсидий на производство в рамках программ государственной поддержки бизнеса, сообщает Росстат.