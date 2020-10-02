Краснодар, , 19:15 — REGNUM 5,6 млрд рублей было выделено ГК «Россети» на ремонтную кампанию 2020 года на юге России. К настоящему моменту запланированные работы выполнены на 100%.

«Россети» потратили 5,6 млрд рублей на ремонтную кампанию – 2020 в ЮФО ГК «Россети»

Такие данные были озвучены на совещании по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду в регионах ЮФО, которое прошло в Сочи под руководством министра энергетики РФ Александра Новака. В мероприятии приняли участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Как было отмечено на совещании, по итогам 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года) аварийность в сетях 110 кВ и выше в ЮФО удалось снизить на 21%. При этом объёмы плановых ремонтных работ по ключевым номенклатурным позициям сохранены или даже увеличены в сравнении с прошлым годом. Полностью сформирован аварийный запас оборудования и материалов, подготовлен парк резервных источников электроснабжения (212 единиц, 32,7 МВт). Проведено 147 пробных плавок гололеда.

«Россети» потратили 5,6 млрд рублей на ремонтную кампанию – 2020 в ЮФО ГК «Россети»

ГК «Россети» продолжает реализацию инвестиционной программы, общий объем финансирования в рамках которой в ЮФО в 2020 году составит 18,61 млрд рублей. Планируется до конца года ввести в работу 1 550 МВА трансформаторной мощности и 1 190 км линий электропередачи. Приоритетные проекты — возведение цифровой подстанции 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре, реконструкция подстанции 220 кВ «Садовая» в Волгограде.

«Россети» потратили 5,6 млрд рублей на ремонтную кампанию – 2020 в ЮФО ГК «Россети»

Отдельное направление работы «Россетей» на юге России — развитие сетевой инфраструктуры для увеличения грузопотока к портам Азово-Черноморского бассейна. В 2020 году построены заходы линий электропередачи 220 кВ «Вышестеблиевская — Бужора» и 220 кВ «Бужора — НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани.

«Россети» потратили 5,6 млрд рублей на ремонтную кампанию – 2020 в ЮФО ГК «Россети»

В регионах ЮФО группа «Россети» представлена электросетевыми компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Юг» и «Россети Кубань», а также компанией «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС», которая управляет объектами малой генерации. По данным пресс-службы компании, общая численность производственного персонала в ЮФО — 21 300 человек (1 134 бригады), в распоряжении которых находятся 5 300 единиц спецтехники. В зоне обслуживания находятся 262 600 км ЛЭП 0,4−1150 кВ, 108 подстанций классом напряжения 220 кВ, 1923 подстанции 35−110 кВ и 56 350 трансформаторных подстанций.