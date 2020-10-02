Бишкек, , 18:21 — REGNUM Парламент Киргизии совместно с правительством подготовили законопроект о введении в законодательство республики норм по налогообложению электронной коммерции, в том числе в целях реализации «налога на Google».

Офис компании Google Keng Susumpow

Он предусматривает внедрение требований к совершению электронных сделок по продаже, покупке и обмену товарами, услугами, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

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Отмечается, что эта инициатива предполагает применение новых понятий, таких как «цифровой финансовый актив», «реализация цифрового финансового актива» и «услуга в электронной форме». В дальнейшем это поможет установить, что является имуществом, работами и услугами в электронной форме.

Налоговый кодекс Киргизии планируют дополнить новой главой — «Налог на деятельность в сфере электронной коммерции», в которой будет прописана ставка налога в размере 2%.

«Это позволит начать с 2021 года облагать налогом электронные товары, работы и услуги, предоставляемые иностранными юридическими лицами в Киргизии независимо от официального присутствия на территории страны, таких как Google, Facebook или Instagram», — подчеркивают авторы законопроекта.

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