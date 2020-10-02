Москва, , 17:09 — REGNUM Рынок труда в России меняется в сторону тех секторов экономики, которые предполагают развитие информационных технологий и освоение новых форм занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ольга Минченкова. Так она прокомментировала итоги опроса, показавшего, что в РФ около 40% жителей страны хотели бы сменить свою профессию.

«Работники хотят обезопасить себя в нынешних условиях, связанных с пандемией. Основные желающие сменить профессию — представители наиболее пострадавших отраслей, — сказала она. — Рынок труда в России, безусловно, меняется в сторону секторов экономики, предполагающих развитие информационных технологий и освоение новых форм занятости. В условиях смены технологического уклада все больше востребованы профессии, связанные с ИТ, с гуманитарной сферой и исследовательскими проблемами. Однако это не значит, что традиционные профессии будут стремительно отмирать: они будут актуальны до тех пор, пока существуют уже освоенные технологии и пока менять их будет нецелесообразно».

Как подчеркнула Минченкова, емкость российской экономики вполне может обеспечить условия для того, чтобы большинство жителей РФ сменили профессию и тем самым изменили структуру экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опросы показывают, что в России около 50% выпускников вузов работают не по специальности.

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