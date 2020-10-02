Москва, 2 октября 2020, 17:09 — REGNUM Рынок труда в России меняется в сторону тех секторов экономики, которые предполагают развитие информационных технологий и освоение новых форм занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ольга Минченкова. Так она прокомментировала итоги опроса, показавшего, что в РФ около 40% жителей страны хотели бы сменить свою профессию.
Как подчеркнула Минченкова, емкость российской экономики вполне может обеспечить условия для того, чтобы большинство жителей РФ сменили профессию и тем самым изменили структуру экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опросы показывают, что в России около 50% выпускников вузов работают не по специальности.
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