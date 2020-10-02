Москва, 2 октября 2020, 17:08 — REGNUM Болезнь президента США Дональда Трампа может повлиять на мировую экономику, но не стоит преувеличивать важность этого события. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что новость о самочувствии Трампа повлияла на колебания нефтяных цен в Европе.
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