Москва, , 17:08 — REGNUM Болезнь президента США Дональда Трампа может повлиять на мировую экономику, но не стоит преувеличивать важность этого события. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

«Болезнь президента страны может влиять на экономику. В то же время не стоит преувеличивать важность этого события, учитывая, что коронавирусом уже успели переболеть премьер-министры Великобритании и России, президент Бразилии, — сказала экономист. — Например, болезнь Бориса Джонсона не столь заметно отразилась на экономике страны, как неясность порядка выхода Великобритании из ЕС. Последний фактор оценивался ОЭСР в 3% потери ВВП в течение следующих трех лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что новость о самочувствии Трампа повлияла на колебания нефтяных цен в Европе.

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