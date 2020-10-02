Москва, 2 октября 2020, 17:07 — REGNUM Мировая экономика будет реагировать не столько на новость о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, сколько на общее развитие ситуации с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала информацию о том, что на фоне сообщений о том, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусной инфекцией, на американских биржах отмечено значительно падение фьючерсов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что болезнь президента США Дональда Трампа после заражения коронавирусом проходит со слабыми симптомами.
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