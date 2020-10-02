Подгорица, , 17:01 — REGNUM Комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархели представил проект экономического и инвестиционного плана для Западных Балкан на видеоконференции, в которой приняли участие министры иностранных дел и европейской интеграции из этого региона. Об этом сообщает корреспондет национального телевидения Черногории в Брюсселе.

Этот план в рамках новой методологии переговоров был объявлен как комплексный пакет стимулов для более надежного процесса расширения и вступления стран-кандидатов в ЕС и должен был быть объявлен на саммите ЕС — Западные Балканы 6 мая 2020 года, но был перенесен на осень.

План экономических инвестиций предусматривает инвестиции ЕС в приоритетные области и проекты, которые должны способствовать дальнейшей интеграции в регионе, а также улучшению связей с ЕС, что углубит экономическое сотрудничество и доступность рынков ЕС, будет способствовать улучшению делового климата и предотвратит отток молодежи из региона.

Кроме того, предусмотрены значительные инвестиции в малые и средние предприятия, улучшение деловой среды и рыночной экономики, что создает предпосылки для более интенсивного роста и развития частного сектора и его конкурентоспособности.

План также предусматривает значительные инвестиции в развитие инфраструктуры в области окружающей среды, такой как системы водоснабжения, очистка сточных вод, управление твердыми отходами, сокращение выбросов вредных газов в соответствии с целями зеленой повестки ЕС, которая обеспечит лучшую среду проживания для граждан Сербии и регионов.

Как было объявлено в Брюсселе, 6 октября Вархели представит перед комитетом по внешней политике Европейского парламента экономический инвестиционный план для Западных Балкан.