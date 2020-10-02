Москва, , 16:54 — REGNUM Многие российские банки уже давно сами отказались от порочной практики не объяснять причину отказа в выдаче кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ могут обязать банки объяснять причину невыдачи кредита.

«Я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Жаль только, что этот вопрос не подняли раньше и что это необходимо выносить на уровень правительства и регулятора, — сказал Твердохлеб. — На самом деле многие банки, ориентированные на прозрачную работу с клиентом, давно отказались от порочной практики не объяснять причину отказа в выдаче кредита. Развитие этого бизнеса предполагает максимальную понятность для клиентов. Аргументированный отказ необходим хотя бы для того, чтобы клиент понимал, какие потенциальные риски он может нести в связи с тем, что хочет взять кредит, и в каком направлении ему работать, чтобы соответствовать критериям».

Как подчеркнул экономист, человек вправе согласиться с аргументами банка или попытаться их оспорить, но едва ли это будет являться предметом рассмотрения в судах.

«В конце концов, предоставление кредита — это право, а не обязанность банка», — призвал не забывать Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что российские банки отвечают перед своими вкладчиками и акционерами, и поэтому не стоит возлагать на них дополнительные затраты по объяснению причин отказа в выдаче кредита.