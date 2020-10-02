Москва, 2 октября 2020, 16:54 — REGNUM Многие российские банки уже давно сами отказались от порочной практики не объяснять причину отказа в выдаче кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ могут обязать банки объяснять причину невыдачи кредита.
Как подчеркнул экономист, человек вправе согласиться с аргументами банка или попытаться их оспорить, но едва ли это будет являться предметом рассмотрения в судах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что российские банки отвечают перед своими вкладчиками и акционерами, и поэтому не стоит возлагать на них дополнительные затраты по объяснению причин отказа в выдаче кредита.