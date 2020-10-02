Москва, 2 октября 2020, 16:43 — REGNUM Многочисленные опросы показывают, что в России около 50% выпускников вузов работают не по специальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что почти 40% жителей РФ хотели бы сменить профессию.
Как пояснила экономист, чтобы изменить ситуацию, государство должно постоянно мониторить рынок труда, прогнозировать структурные изменения в экономике и предлагать качественные курсы и направления переобучения, подготовки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в РФ назрела и перезрела проблема низкой оплаты и эффективности труда.
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