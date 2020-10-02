Тюмень, , 16:34 — REGNUM В Тюмени утверждено обвинительное заключение по делу о злоупотреблении полномочиями бывшего генерального директора ООО «СтройТрест», которое повлекло ущерб в сумме более 399 млн рублей. О этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, будучи генеральным директором и учредителем ООО «СтройТрест» обвиняемая являлась застройщиком жилого комплекса «House-club» в посёлке Московский дворик Тюменского района. С июня 2018 года по апрель 2019 года она совершила несколько заведомо невыгодных и мнимых сделок на общую сумму более 399 млн рублей. В итоге ущерб был причинён дольщикам и кредиторам.

В августе 2019 года ООО «СтройТрест» было признано банкротом, назначен конкурсный управляющий, открыто конкурсное производство. Арбитражным судом договоры, заключённые обвиняемой, в том числе и по долевому строительству, были признаны недействительными.

Права дольщиков были восстановлены путём выплат денег, вырученных от продажи объекта незавершенного строительства с земельными участками, отмечают в прокуратуре.

Сама обвиняемая заявила Ura.ru о своей невиновности, уголовное дело она считает сфабрикованным.

«Оценка объекта составила 390 млн рублей, его продали фирме с нулевыми декларациями за 160 млн рублей. Рейдерский захват налицо», — сообщила обвиняемая изданию.