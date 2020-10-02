Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 октября 2020, 16:33 — REGNUM В Ярославской области город Переславль-Залесский уже в 2020 году получит субсидию из федерального бюджета в размере 245 миллионов рублей на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Решение о выделении средств принято Правительством Российской Федерации.
Переславль-Залесский вошел в число пяти пилотных городов федеральной программы по модернизации объектов ЖКХ со степенью износа более 60% (так называемая программа «60+»). Всего за три года городской округ должен получить 900 миллионов рублей на реализацию проекта.
В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ. Конкурс на подготовку документации на 47 миллионов рублей выиграла «Группа компаний «ЕКС».
Будут ли работы начаты уже в 2020 году, пока неясно. В Переславле с 1 октября 2020 года уже официально стартовал отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава городского округа Валерий Астраханцев.
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