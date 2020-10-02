Москва, 2 октября 2020, 16:29 — REGNUM Кредитные организации в регионах РФ рискуют столкнуться с кризисом неплатежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Как подчеркнул Земцов, есть вероятность, что из-за неплатежей могут пострадать кредитные и иные организации, особенно в регионах.
Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ решило продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве.