Москва, , 16:29 — REGNUM Кредитные организации в регионах РФ рискуют столкнуться с кризисом неплатежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

«Это решение было ожидаемо. Правительство не хочет усиления негативных тенденций в бизнесе в условиях, пока не ясна ситуация со второй волной пандемии. Кредитная нагрузка растет, а многие пострадавшие отрасли пока не вернулись к докризисным показателям, — сказал Земцов. — Есть надежда, что при продлении моратория уязвимые предприятия смогут восстановить свою платежеспособность, и процедура банкротства для погашения долгов им не потребуется. Правительство создало условия для реструктуризации долгов, однако не все банки и контрагенты пошли на уступки».

Как подчеркнул Земцов, есть вероятность, что из-за неплатежей могут пострадать кредитные и иные организации, особенно в регионах.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ решило продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве.