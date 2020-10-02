Салехард, , 16:25 — REGNUM Всего 39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), стартовавшем в Салехарде, административном центре ЯНАО, 1 октября 2020 года.

Ямало-Ненецкий автономный округ, принимающий у себя полуфинал «Арктика», представил на конкурс «Мастера гостеприимства» больше всего участников — их 23.

Оксана Половко из города Муравленко ЯНАО, сотрудник эколого-краеведческого музея, представила на полуфинале проект «По следам забытой экспедиции» — проект дополнительной виртуальной реальности. «Когда мы подавали в марте заявку на конкурс, проект был еще на стадии одобрения, а сейчас мы уже прошли все подготовительные этапы и официально открылись — рассказывает автор проекта. — В нашем музее есть палеонтологическая коллекция, более 80 единиц, они были собраны в 2003 году в ходе экспедиции, которая проходила под кураторством Александра Александрова, первого директора нашего музея в селе Абатское Тюменской области. У нас возникла идея оживить эти фрагменты останков древних животных с помощью современных технологий. Скажем, интересно же представить, а как выглядел эласмотерий — его в средние века называли единорогом. У нас есть фрагмент его черепа. Рядом с каждым экспонатом есть метка QR-код, посетитель музея, скачав наше приложение, наводит телефон на метку и видит изображение животного». В музее также проводится виртуальная экскурсия — надев специальный шлем, человек погружается в древний мир.

Герман Дмитриенко из Салехарда, представитель ГБОУ «Ямал-тур», подал на конкурс «Мастера гостеприимства» проект организации сети природных якорных стоянок. «Отправившись в яхтенный поход в прошлом году, мы увидели, как это сделано в европейской части России и в Европе, Скандинавии, — рассказывает Герман Дмитриенко. — И когда мы попали в августе в Обь, мы уже понимали, каких результатов хотим добиться». Идея проекта — создать такие природные стоянки вдоль реки Обь от Казымыса до Салехарда, с выходом в Арктику. Проект уже реализуется. «В этом году мы продолжили популяризировать парусный спорт на Ямале и в Салехарде, есть наработки по организации парусного клуба для образовательных учреждений округа», — отмечает Герман Дмитриенко, подчеркивая, что проект объединяет такие сферы, как спорт, культура, туризм, воспитание подрастающего поколения.

Оценивая проведение конкурса «Мастера гостеприимства», Герман Дмитриенко отметил, что его ценность — «не только сами соревнования, но и объединение активных людей, увлеченных своим делом». «В соревнованиях есть трудности взаимодействия с коллегами, но у всех одна цель, поэтому ищем пути взаимодействия в группе, чтобы правильно выполнить задания. То есть участие в конкурсе дало еще и новые soft skills, например, в сфере коммуникаций и командной работы», — рассказал участник конкурса.

Жительница Салехарда Олеся Варкентин представляет на конкурсе проект литературного фестиваля «Притяжение Полярного круга». «Я надеюсь пройти в финал, и тогда наконец-то у нас в округе пройдет такое грандиозное мероприятие, которое объединит все литературные проекты и премии. Наша цель — открыть новые литературные имена, не только среди салехардцев, ямальцев, но и российские, зарубежные», — говорит Олеся Варкентин. Благодаря литературному фестивалю, по задумке автора проекта, ЯНАО объединится и с другими округами, другими фестивалями. «Это поможет нам и привлечь турпоток в регион, популяризировать нашу культуру, историю, природу, рассказать о себе, показать наш край, передать его легенды мифы более современным языком», — отмечает автор проекта.

Олеся Варкентин отметила демократичность и доступность конкурса «Мастера гостеприимства», в том числе отсутствие возрастного ценза, что помогает профессионалам любого возраста принять участие. «В заданиях некоторые вещи были новыми и сложными, например, я гуманитарий, для меня было много не очень знакомых направлений, куда нужно включаться. Но это и полезно, — делится впечатлениями участница конкурса. — Участие в конкурсе помогает посмотреть на проект с разных сторон, чтобы он мог стать более перспективным. Конкурс «Мастера гостеприимства» — потрясающий опыт. Он дает понимание того, что что-то ты знаешь уже глубже и больше, и можешь с высоты своего опыта подсказать участникам и экспертам».

«Изначально география очных мероприятий «Мастеров гостеприимства» задумывалась таким образом, чтобы охватить самый широкий спектр проектов и направлений туризма, от пляжного до делового, от этнического и культурно-познавательного до экстремального, — рассказывает о конкурсе руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. — За время реализации проекта команда «Мастеров гостеприимства» с решениями самых разнообразных кейсов и экспертными выступлениями наставников побывала от южных широт Черноморского побережья до арктической зоны полярного круга. География участников и широта тематик конкурсных проектов очередной раз доказывает, что в России нет «не туристических» регионов. В каждом из субъектов есть что показать и чем удивить гостей. Такой разнообразный набор территорий — центров проведения полуфиналов — позволяет собрать интересную палитру проектных инициатив и поделиться опытом развития туризма в абсолютно разных условиях. Мы благодарны руководству регионов, которые вместе с командой конкурса «Мастера гостеприимства» взялись за реализацию этого амбициозного проекта. Уверен, что в ближайшие дни гости Ямала точно узнают, что такое настоящее «северное гостеприимство», а участники полуфинала «Арктика» представят интересные авторские проекты».

По словам руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина, на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин. По итогам всех 9 полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастер гостеприимства». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».