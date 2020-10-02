Москва, , 16:23 — REGNUM РФ стоит воздержаться от спонсирования других стран медицинскими масками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос, какие меры должны принять власти для того, чтобы не допустить чрезмерного роста цен на медицинские маски.

«Сейчас у нас, по данным Минпромторга, уже больше 50 производителей масок, при том три крупных производства. Суточный выпуск медицинских масок составляет более 1,2 млн. штук. Принимая во внимание, что большинство людей использует маски «в обороте», то есть носят многократно, этого вполне достаточно, — пояснил Чеглов. — Тем более при организации производства заложены возможности увеличения. И снижение розничных цен тому свидетельство. Но при этом средняя розничная цена медицинской маски по-прежнему завышена. Оптовые цены на рынке начинаются от 1 рубля за штуку. Достаточным инструментом будет снижение стоимости масок в государственных транспортных компаниях: до 5 рублей, как планируется, а может, и ниже. В этом случае отсекается спекулятивный сегмент».

Кроме того, Чеглов заявил, что РФ стоит воздержаться от спонсирования других стран, когда медицинские маски передаются в Китай бесплатно, а резидентам продаются.

«Да, соседу надо помогать, но прежде всего радеть за своих», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, может ли РФ столкнуться с резким ростом цен на медицинские маски.

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