Москва, , 16:21 — REGNUM Рынок медицинских масок в РФ насытился, и поэтому даже если спрос на них будет расти, существенного подорожания можно не ждать. Об этом 2 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос о том, может ли вторая волна пандемии и как следствие новый виток ограничений привести к резкому удорожанию медицинских масок.

«Это невозможно, — заверил Чеглов. — Пандемия поразила нас неожиданно. Соответственно, предложение и спрос значительно разошлись, и началась банальная спекуляция. Медицинские маски стали продавать все. Ожили посредники, розничные цены оказывались в разы выше себестоимости. Вот в тот момент времени и нужно было регулировать цены либо применить принцип социальной справедливости и сбить цены. Правительство этого не сделало, но активно вмешалось и приняло меры по насыщению рынка: закупало маски у Китая, инвестировало в производство. Но все-таки здесь больше сработал рыночный механизм. Есть спрос, высокая рентабельность, и находятся производители. Растет предложение, и цены выравниваются. И к лету рынок насытился».

А потом, как пояснил Чеглов, спрос ожидаемо упал, так как были ослаблены ограничения.

«Под влиянием ужесточения контроля за режимом ношения масок спрос будет несколько расти. Но существенного влияния на рынок уже не окажет», — уверен экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, в екатеринбургском метрополитене установят автоматы по продаже гигиенических масок.

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