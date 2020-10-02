Москва, , 16:20 — REGNUM Банковский сектор РФ рискует потерять свою устойчивость. Об этом 2 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ могут обязать российские банки объяснять свои решения в случае отказа в выдаче кредита.

«ЦБ РФ существенно сократил количество кредитных организаций за последние 10 лет, что отрицательно сказалось на конкуренции, хотя и очистило рынок от явных мошенников, — сказал Ордов. — Сегодня задача скорее заключается в создании конкуренции на банковском рынке, а не в поощрении его монополизации несколькими игроками, пользующимися государственной поддержкой. Банки должны быть заинтересованы в кредитовании, а не обязаны вести свою основную коммерческую деятельность по принуждению. Иначе мы рискуем потерять устойчивость банковского сектора и способность реально оценивать экономические риски».

Как подчеркнул Ордов, вслед за обязанностью кредитовать последует повышение процентных ставок для всех.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему не следует лишать российские банки самостоятельности.

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